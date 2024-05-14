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ЄС розширив санкції проти Ірану

14 травня 2024, 18:35
ЄС розширив санкції проти Ірану
Фото: DW
Обмежувальні заходи посилили через підтримку Тегераном Росії та бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.

Рада ЄС 14 травня ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.

Про це йдеться на сайті Ради.

Наразі санкції забороняють експорт із ЄС до Ірану компонентів, що використовують при виробництві безпілотних літальних апаратів, а також передбачають обмеження на поїздки та заходи щодо заморожування активів ключових осіб.

Тепер ЄС поширює обмежувальні заходи і на ракети, тож під санкції підпадуть фізичні і юридичні особи, які долучаються до постачань компонентів.

Серед нових обмежень - заморожування активів, в'їзд до ЄС, заборона отримувати кошти чи економічні ресурси від країн блоку. Крім того, буде заборонено експортувати з ЄС до Ірану додаткові компоненти, що використовуються при розробці та виробництві БпЛА і ракет.

Ірансанкціївійна в Україніросія окупанти

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