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CУСПІЛЬСТВО

ЄС рухається до послаблення захисту тварин – AP

25 вересня 2024, 20:59
ЄС рухається до послаблення захисту тварин – AP
Фото: з вільного доступу
Фермери багатьох країн-членів ЄС дедалі більше обурюються через напади вовчих зграй на їхню худобу.

Посли країн ЄС у середу кваліфікованою більшістю голосів попередньо підтримали послаблення правил захисту, закріплених у Європейській конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ, через небезпеку з боку вовків.

Про це повідомило агентство АР.

Очікується, що рішення буде прийнято в грудні, хоча міністри ЄС повинні офіційно проголосувати за цю позицію в найближчі тижні.

Фермери багатьох країн-членів ЄС дедалі більше обурюються через напади вовчих зграй на їхню худобу: тварини оселилися в лісах і полях поблизу сільськогосподарських угідь. Це питання було винесено на обговорення у ЄС два роки тому, коли вовк вбив поні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У середу Єврокомісія привітала попереднє голосування і заявила, що "адаптація охоронного статусу стане важливим кроком для вирішення проблем, пов'язаних зі збільшенням популяції вовків, зберігаючи при цьому загальну мету досягнення і підтримки сприятливого природоохоронного статусу для цього виду".

За оцінками експертів та природоохоронних організацій, у 27 країнах-членах ЄС може мешкати до 19 тисяч вовків. Найбільші популяції, як вважають, живуть у Болгарії, Греції, Італії, Іспанії, Польщі, Румунії та Угорщині.

Вовки залишаються "суворо захищеним" видом на більшій частині Європи, але їхня чисельність, за оцінками, зросла на 25% за останнє десятиліття.

Згідно з планами, які підтримує ЄС, статус вовків буде знижено з "суворо захищеного" до "захищеного", що дозволить вживати більше заходів для того, щоб тримати їх на відстані від фермерів і населення.

Минулого місяця влада Нідерландів терміново застерегла батьків не брати маленьких дітей до популярного лісового масиву поблизу міста Утрехт після двох нещодавніх близьких зустрічей з вовком, який мав "нетипову і тривожну" поведінку.

За останні два роки дедалі більше екологічних норм і правил ЄС зазнають тиску з боку популістських і ультраправих партій, які критикують ці заходи як такі, що були вигадані міськими елітами, які мало знають про сільське життя.

Основне фермерське лобі ЄС Copa-Cogeca привітало голосування в середу.

твариниЄвросоюздика природа

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