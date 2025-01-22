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ЄС ризикує пропустити термін продовження санкцій проти рф через Орбана – Bloomberg

22 січня 2025, 12:53
ЄС ризикує пропустити термін продовження санкцій проти рф через Орбана – Bloomberg
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Санкції мають продовжувати кожні шість місяців, і термін закінчується 31 січня.
Європейський Союз зіткнувся з небажанням прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підписати продовження санкцій проти рф.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Орбан 21 січня знову обрушився з критикою на режим санкцій блоку, заявивши, що 15 раундів санкцій завдають шкоди економіці Європи. У грудні Орбан сказав, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження.
 
У перші дні свого перебування при владі Трамп не подав жодних ознак того, що має намір послабити санкції проти Москви, а напередодні заявив, що, найімовірніше, введе додаткові заходи, якщо путін не сяде за стіл переговорів щодо України.
 
Посли ЄС зустрінуться кілька разів найближчими днями, щоб з'ясувати, чи зможуть вони просунути продовження, яке до сих пір було звичайними дебатами, але вимагає одноголосної підтримки 27 держав-членів блоку. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає плану Б для продовження санкцій, якщо Орбан продовжить їх блокувати.
 
Якщо дипломати блоку не зможуть домовитися про продовження цього тижня, питання передадуть на розгляд міністрів закордонних справ, які мають зустрітися в Брюсселі 27 січня, сказали джерела, знайомі із ситуацією. Одне з джерел сказало, що блок все ще сподівається врегулювати питання продовження на цьому тижні.
 
Орбан і раніше погрожував іншими заходами, пов'язаними з Україною, але зрештою відступив.
 
"Настав час викинути санкції у вікно і створити відносини з росіянами без санкцій. До цього ще далеко, але нам потрібно над цим працювати", - заявив Орбан.
 
Навіть попри те, що відновлення застрягло, ЄС продовжує обговорювати 16-й раунд санкцій, як раніше повідомляв Bloomberg. Більшість цих планів також потребуватимуть підтримки Будапешта.

 

Віктор Орбанвійна в Українісанкції єсросія окупанти

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