ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Нові обмеження покликані посилити тиск на москву, зокрема у сфері морських перевезень, які допомагають обходити вже існуючі санкції.

Окрім цього, пакет включає заходи проти гібридних загроз та порушень прав людини.

"Чим довше росія веде цю війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", - наголосила Каллас.

Водночас у ЄС вже розробляють наступні санкційні пакети, які мають посилити міжнародний тиск на росію та ізолювати її економіку й політику.

Нагадаємо, минулий санкційний пакет проти росії через військову агресію проти України ЄС ухвалив у лютому. Це був 16-й пакет обмежень. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета санкцій.