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ЄС схвалив безвізовий режим з Косово

09 березня 2023, 17:59
ЄС схвалив безвізовий режим з Косово
Власники паспортів Косово зможуть перебувати у Євросоюзі 90 днів без отримання віз.

Сьогодні Рада ЄС схвалила право на безвізові поїздки до Євросоюзу для власників паспортів, виданих Косовом. 

Йдеться в Прес-релізі.

Нові правила дадуть змогу власникам паспортів громадян Косово в'їжджати до ЄС без візи на строк до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Безвізовий режим почне діяти з моменту набуття чинності Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) або з 1 січня 2024 року. В залежності від того, що настане раніше.

Згідно з процедурою, безвіз із Косовом має затвердити Європейський парламент.

Єврокомісія запропонувала скасувати візовий режим із Косовом з огляду на значний прогрес за всіма блоками дорожньої карти. Ініціатива забезпечить єдиний режим для всього регіону Західних Балкан.

ЄСКосовобезвіз

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