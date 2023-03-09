ЄС схвалив безвізовий режим з Косово

Власники паспортів Косово зможуть перебувати у Євросоюзі 90 днів без отримання віз.

Сьогодні Рада ЄС схвалила право на безвізові поїздки до Євросоюзу для власників паспортів, виданих Косовом.

Йдеться в Прес-релізі.

Нові правила дадуть змогу власникам паспортів громадян Косово в'їжджати до ЄС без візи на строк до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Безвізовий режим почне діяти з моменту набуття чинності Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) або з 1 січня 2024 року. В залежності від того, що настане раніше.

Згідно з процедурою, безвіз із Косовом має затвердити Європейський парламент.

Єврокомісія запропонувала скасувати візовий режим із Косовом з огляду на значний прогрес за всіма блоками дорожньої карти. Ініціатива забезпечить єдиний режим для всього регіону Західних Балкан.