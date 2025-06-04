ЄС схвалив вступ Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року

У звіті про конвергенцію Єврокомісія зазначила, що Болгарія відповідає всім формальним критеріям для запровадження євро.

Європейська комісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) офіційно підтвердили готовність Болгарії приєднатися до єврозони з 1 січня 2026 року, що зробить її 21-м членом валютного союзу.

Про це повідомило агентство Reuters.

У звіті про конвергенцію Єврокомісія зазначила, що Болгарія відповідає всім формальним критеріям для запровадження євро.

ЄЦБ також підтвердив, що Болгарія досягла значного прогресу в економічній конвергенції та відповідає необхідним вимогам.

Болгарія прагне перейти з лева на євро з моменту вступу до Європейського Союзу у 2007 році. Але після такого тривалого очікування багато болгар втратили початковий ентузіазм, і, згідно з опитуванням Eurobarometer, проведеним у травні, 50% опитаних зараз скептично ставляться до євро.

Позитивна рекомендація Єврокомісії означає, що лідери ЄС схвалять її пізніше в червні. Міністри фінансів ЄС потім встановлять обмінний курс болгарського лева на євро в липні, залишивши решту року країні для технічної підготовки до переходу.

Якщо Болгарія приєднається до єдиної європейської валюти у 2026 році, глава болгарського центрального банку займе офіційне місце в Раді керуючих ЄЦБ.

Однак критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.