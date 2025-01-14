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ЄС схвалив запрошення Швейцарії до "військового Шенгену"

14 січня 2025, 10:35
ЄС схвалив запрошення Швейцарії до
Фото: AP
Таке рішення дозволяє безперешкодне розміщення військ у Європі.
Європейський Союз у понеділок, 13 січня, офіційно схвалив запрошення Швейцарії до програми "Військовий шенген", яка передбачає безперешкодне розміщення військ у Європі.
 
Про це ідеться у заяві, розміщеній на сайті Ради ЄС.
 
У заяві йдеться, що таке рішення дозволяє Нідерландам, як координатору проєкту, офіційно запросити Швейцарію приєднатися до проєкту Постійної структурованої співпраці PESCO у відповідь на її запит, поданий у вересні 2024 року. 
 
Після завершення адміністративної угоди Швейцарія стане офіційним учасником проєкту.
 
Зазначається, що цей проєкт PESCO має на меті спростити і стандартизувати національні процедури транскордонних військових перевезень. Він уможливлює швидке переміщення військовослужбовців і техніки по всьому ЄС автомобільним, залізничним, морським або повітряним транспортом. 
 
Канада, Норвегія і Сполучені Штати Америки були запрошені приєднатися до проєкту в 2021 році, а в 2022 році – Велика Британія.
ЄСШвейцаріявійна в Україні

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