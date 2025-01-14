ЄС схвалив запрошення Швейцарії до "військового Шенгену"

Таке рішення дозволяє безперешкодне розміщення військ у Європі.

Європейський Союз у понеділок, 13 січня, офіційно схвалив запрошення Швейцарії до програми "Військовий шенген", яка передбачає безперешкодне розміщення військ у Європі.

Про це ідеться у заяві, розміщеній на сайті Ради ЄС.

У заяві йдеться, що таке рішення дозволяє Нідерландам, як координатору проєкту, офіційно запросити Швейцарію приєднатися до проєкту Постійної структурованої співпраці PESCO у відповідь на її запит, поданий у вересні 2024 року.

Після завершення адміністративної угоди Швейцарія стане офіційним учасником проєкту.

Зазначається, що цей проєкт PESCO має на меті спростити і стандартизувати національні процедури транскордонних військових перевезень. Він уможливлює швидке переміщення військовослужбовців і техніки по всьому ЄС автомобільним, залізничним, морським або повітряним транспортом.

Канада, Норвегія і Сполучені Штати Америки були запрошені приєднатися до проєкту в 2021 році, а в 2022 році – Велика Британія.