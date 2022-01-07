ЄС скасував мита та ПДВ на ввезення життєво важливих товарів для українців

Війна проти України завдала невимовних страждань, але також продемонструвала всю глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як в ЄС, так і в їхній рідній країні, полегшивши доставку життєво важливих гуманітарних вантажів. Це абсолютно правильно

Європейська комісія ухвалила рішення, що дозволяє державам-членам тимчасово скасовувати мита та ПДВ на ввезення життєво важливих товарів для українців, які постраждали від війни.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, пише "Європейська правда".

Рішення стосується ввезення із третіх країн продуктів харчування, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого рятувального обладнання, призначеного для українців.

Цей захід, затверджений на запит держав-членів, застосовуватиметься заднім числом з 24 лютого і діятиме до 31 грудня 2022 року.

Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, що їх ввозять:

- Державні організації (державні органи та органи публічного права, включаючи лікарні, урядові організації, регіональні уряди, комуни/міста тощо)

- Благодійні чи філантропічні організації, затверджені компетентними органами держав-членів.

"Війна проти України завдала невимовних страждань, але також продемонструвала всю глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як в ЄС, так і в їхній рідній країні, полегшивши доставку життєво важливих гуманітарних вантажів. Це абсолютно правильно", - сказав комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Нагадаємо, 29 червня Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз".