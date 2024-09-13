ЄС скасував санкції з матері Прігожина та білорусько-російського олігарха

Віолетта Прігожина потрапила під санкції Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року.

Європейський Союз зняв санкції з матері покійного засновника "ПВК Вагнер" Віолетти Прігожиної та сина білорусько-російського олігарха Микити Мазепіна.

Про це повідомили в офіційному журналі ЄС.

Віолетта Прігожина потрапила під санкції Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року за те, що володіла компанією "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", яке належить групі компаній "Конкорд", заснованій її сином Євгеном Прігожиним, а також іншими компаніями, повʼязаними з ним.

Микита Мазепін, колишній гонщик Формули-1, був під санкціями через війну росії проти України, а точніше за його звʼязки з батьком Дмитром Мазепіним. У Раді ЄС мали підстави вважати, що Дмитро Мазепін був основним спонсором свого сина у команді Нааs Формули-1. Мазепін-старший підтримує війну рф проти України за рахунок того, що працює в секторах економіки, які дають кремлю гроші на армію.

На початку 2024 року Микита виграв справу у суді ЄС, який ухвалив зняти з нього санкції.