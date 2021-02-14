ЄС спростив процедуру схвалення вакцин від нових штамів коронавірусу

Вакцина, яку виробник вдосконалив на основі попередньої вакцини для боротьби з новими мутаціями, більше не повинна проходити весь процес затвердження

Європейський союз затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

"Ми розглянули процес спільно з Європейським агентством з лікарських засобів. І ми вирішили, що вакцина, яку виробник вдосконалив на основі попередньої вакцини для боротьби з новими мутаціями, більше не повинна проходити весь процес затвердження. Тож швидше можна буде мати в наявності відповідні вакцини, які теж будуть безпечними", - сказала Кіріакідес.

Фармацевтична компанія Moderna вже повідомила про розробку вакцини, адаптованої проти південноафриканської мутації коронавірусу.

Британсько-шведська AstraZeneca також має намір адаптувати свою вакцину, щоб вона могла бути застосована проти цього штаму вірусу.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що ЄС припустився помилки, зволікаючи з впровадженням вакцини.

Нагадаємо, що "вакцинний націоналізм" може затягнути коронакризу