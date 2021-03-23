ЄС створив фонд для фінансування військових операцій за кордоном
Бюджет фонду (окремого від бюджету ЄС) на 2021-2027 роки складатиме близько 5 млрд євро і буде наповнюватися внесками країн-членів ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Пріоритетна мета фонду - покращити здатність ЄС запобігати конфліктам, зберігати мир та посилювати міжнародну стабільність та безпеку. Створення фонду дозволить ЄС краще допомагати партнерським країнам - або шляхом підтрими їхніх миротворчих операцій, або допомогою з підвищенням спромоності їхніх власних збройних сил для забезпечення миру й безпеки на національній території, як і через ширші дії військового/оборонного характеру для підтримки цілей Спільної політики безпеки та оборони (CSDP) ", - зазначаютьу повідомлені.
Цей новий фінансовий інструмент вперше дозволить ЄС доповнити свою діяльність в рамках місій та операцій CSDP заходами допомоги.
Це може передбачати постачання військового обладнання та пов’язаного з обороною обладнання, та інфраструктуру допомоги, на запит третіх країн, регіональних або міжнародних організацій.
European Peace Facility замінить собою механізм ATHENA, через який місії ЄС фінансувалися з 2004 року.
Досі підтримка ЄС могла надаватися тільки тим операціям з підтримки миру, у яких є лідерами африканські організації. Новий інструмент розширює фокус та уможливлює таку допомогу партнерам ЄС у будь-якій точці світу.
Інструмент набуває чинності з дня ухвалення - 22 березня.
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