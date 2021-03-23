Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС створив фонд для фінансування військових операцій за кордоном

Цей новий фінансовий інструмент вперше дозволить ЄС доповнити свою діяльність в рамках місій та операцій CSDP заходами допомоги
Рада ЄС схвалила рішення про створення Європейського фонду миру (European Peace Facility) - нового фінансового інструменту, що покриватиме усі зовнішні дії, що мають військові або оборонні аспекти.
ЄС створив фонд для фінансування військових операцій за кордоном Фото: Укрінформ

Бюджет фонду (окремого від бюджету ЄС) на 2021-2027 роки складатиме близько 5 млрд євро і буде наповнюватися внесками країн-членів ЄС, повідомляє "Європейська правда". 

"Пріоритетна мета фонду - покращити здатність ЄС запобігати конфліктам, зберігати мир та посилювати міжнародну стабільність та безпеку. Створення фонду дозволить ЄС краще допомагати партнерським країнам - або шляхом підтрими їхніх миротворчих операцій, або допомогою з підвищенням спромоності їхніх власних збройних сил для забезпечення миру й безпеки на національній території, як і через ширші дії військового/оборонного характеру для підтримки цілей Спільної політики безпеки та оборони  (CSDP) ", - зазначаютьу повідомлені. 

Цей новий фінансовий інструмент вперше дозволить ЄС доповнити свою діяльність в рамках місій та операцій CSDP заходами допомоги.

Це може передбачати постачання військового обладнання та пов’язаного з обороною обладнання, та інфраструктуру допомоги, на запит третіх країн, регіональних або міжнародних організацій. 

European Peace Facility замінить собою механізм ATHENA, через який місії ЄС фінансувалися з 2004 року. 

Досі підтримка ЄС могла надаватися тільки тим операціям з підтримки миру, у яких є лідерами африканські організації. Новий інструмент розширює фокус та уможливлює таку допомогу партнерам ЄС у будь-якій точці світу.

Інструмент набуває чинності з дня ухвалення - 22 березня. 

Читайте також: Фінляндія через пандемію скасувала міжнародні навчання, заплановані на літо 2021 року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2021 11:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.