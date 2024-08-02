ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT

Зокрема, група розробляє стратегію на випадок різкої зміни позиції Вашингтона з питань вільної торгівлі та підтримки України.

Європейська комісія створила спеціальну групу для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Команда була сформована офісом генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне і охоплює невелику кількість чиновників, які представляють ключові директорати з торгівлі, конкуренції та зовнішніх зносин.

Про це повідомляє Financial Times.

Зокрема, група розробляє стратегію на випадок різкої зміни позиції Вашингтона з питань вільної торгівлі та підтримки України.

Троє обізнаних джерел повідомили, що група також оцінює вплив можливого президентства Камали Гарріс і готується до змін у політиці після виборів у США в листопаді. Один зі співрозмовників зазначив: "Йдеться про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку".