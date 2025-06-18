ЄС та Австралія розпочинають переговори про оборонне партнерство

Рішення було прийнято в кулуарах саміту G7 у Канаді.

Європейський Союз і Австралія оголосили про початок переговорів про партнерство у сфері безпеки й оборони, а також домовилися просувати переговори щодо угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Politico.

Єврокомісія заявила, що заплановане оборонне партнерство "забезпечить основу для поточної та майбутньої співпраці, в тому числі в таких сферах, як оборонна промисловість, кібербезпека і боротьба з тероризмом". Але Брюссель підкреслив, що майбутній пакт не міститиме зобов'язань розгортання військових сил.

Рішення про початок переговорів про оборонне партнерство було прийнято в кулуарах саміту G7 у Канаді після зустрічі глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Антоніу Кошти та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза.

"Це відкриє двері для спільних оборонних закупівель і піде на користь як нашим галузям промисловості, так і нашій безпеці", - йдеться в заяві Албаніза.

"У час зростання напруженості та стратегічної конкуренції надійні партнери повинні триматися разом", - сказала фон дер Ляєн, додавши, що ЄС і Австралія окремо "також віддані просуванню переговорів про вільну торгівлю — тому що економічна безпека теж має значення".