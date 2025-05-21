ЄС та Німеччина ведуть переговори зі США щодо санкцій проти рф
21 травня 2025, 17:31
Фото: з відкритих джерел
За словами представника німецького уряду, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" у США.
Європейський Союз та Німеччина ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами у США щодо нових санкцій проти росії.
Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє France 24.
За словами представника німецького уряду, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" в США щодо нових санкцій проти росії через агресію проти України.
"Я не можу коментувати ці внутрішні американські дебати, але будьте певні, що Європа і федеральний уряд також ведуть переговори з усіма гравцями в США", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти росії у випадку, якщо російський диктатор путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".