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ЄС та Німеччина ведуть переговори зі США щодо санкцій проти рф

21 травня 2025, 17:31
ЄС та Німеччина ведуть переговори зі США щодо санкцій проти рф
Фото: з відкритих джерел
За словами представника німецького уряду, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" у США.
Європейський Союз та Німеччина ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами у США щодо нових санкцій проти росії.
 
Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє France 24.
 
За словами представника німецького уряду, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" в США щодо нових санкцій проти росії через агресію проти України.
 
"Я не можу коментувати ці внутрішні американські дебати, але будьте певні, що Європа і федеральний уряд також ведуть переговори з усіма гравцями в США", - сказав він.
 
Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти росії у випадку, якщо російський диктатор путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".
війна в Україніросія окупантиСанкції проти рф

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