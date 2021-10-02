Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС та Україна у середу запустять перегляд Угоди про асоціацію

10 лютого Європейський парламент розгляне звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію
Євросоюз та Україна запустять процес перегляду Угоди про асоціацію у середу, 10 лютого.
ЄС та Україна у середу запустять перегляд Угоди про асоціацію Фото:ffu.ua

Як пише "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на засіданні Європарламенту 9 лютого.

Оголосити про початок перегляду угоди мають під час переговорів з прем’єр-міністром України Шмигалем, що відбудуться напередодні засідання Ради асоціації.

"Завтра (тобто 10 лютого) прем’єр-міністр Шмигаль і я розпочнемо процес перегляду лібералізації торгівлі товарами, що передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію через 5 років після набрання чинності", - згадав Домбровскіс у своїй промові. 

10 лютого Європейський парламент розгляне звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію. 

Рішення та рекомендації цього органу будуть відомі у четвер, прямо перед початком Ради асоціації - найголовнішої урядової події року у відносинах України та ЄС.

Але вже за день до цього Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною.

Читайте також: Після пандемії: що має стати новим пріоритетом у виконанні Угоди про асоціацію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2021 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.