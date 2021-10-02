ЄС та Україна у середу запустять перегляд Угоди про асоціацію
Як пише "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на засіданні Європарламенту 9 лютого.
Оголосити про початок перегляду угоди мають під час переговорів з прем’єр-міністром України Шмигалем, що відбудуться напередодні засідання Ради асоціації.
"Завтра (тобто 10 лютого) прем’єр-міністр Шмигаль і я розпочнемо процес перегляду лібералізації торгівлі товарами, що передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію через 5 років після набрання чинності", - згадав Домбровскіс у своїй промові.
10 лютого Європейський парламент розгляне звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію.
Рішення та рекомендації цього органу будуть відомі у четвер, прямо перед початком Ради асоціації - найголовнішої урядової події року у відносинах України та ЄС.
Але вже за день до цього Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною.
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