ЄС у новому пакеті не введе санкції проти ядерної енергетики росії — Politico

Європейська комісія відмовилася від попередніх домовленостей накласти санкції на ядерний сектор рф і його представників у наступному пакеті санкцій.

Раніше Єврокомісія повідомила країнам ЄС, що хоче спробувати розробити санкції,які спрямовані на цивільний ядерний сектор рф.

Пише видання Politico.

Напередодні зустрічі лідерів ЄС минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав блок запровадити санкції проти російської ядерної енергетичної компанії "росатом". Проте цей план провалився.

Про це сказали три дипломати, вказуючи на останні проєкти санкцій.

Угорщина вже давно виступає проти санкцій, націлених на ядерний сектор, адже заявляє, що має залежність від "росатому".

Аби подолати вето з боку Угорщини, ЄС розглядав можливість включення до списку окремих співробітників "росатому" та інших компаній, проте цього не робити.

"Угорщина не пропустить це, оскільки їхня атомна станція належить "росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50 відсотків енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (крім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку", - сказав один з високопоставлених дипломатів ЄС.