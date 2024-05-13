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ЄС ухвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

13 травня 2024, 17:11
ЄС ухвалив продовження безмитної торгівлі з Україною
Фото: з вільних джерел
Оновлені правила набудуть чинності 6 червня і діятимуть рік.

Рада ЄС остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України, які передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС. 

Про це ідеться на сайті Єврокомісії,пише Укрінформ.

"Призупинення митних зборів і квот для українського експорту в ЄС буде продовжено на ще один рік відповідно до сьогоднішнього рішення Ради ЄС та голосування в Європейському парламенті від 23 квітня. Таким чином, ЄС ще раз підтвердив виконання зобов’язань підтримувати Україну так довго, як буде необхідно", – ідеться в повідомленні.

Автономні заходи торгівлі застосовувалися з червня 2022 року і зумовили певні занепокоєння серед країн Європи. Зокрема, з огляду на суттєве збільшення імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та у 2023 роках оновлені АЗТ містять посилені захисні механізми. 

Це дозволяє застосування швидких коригувальних заходів у разі суттєвих порушень на ринку ЄС, однієї або кількох країн-членів Спільноти. 

Відтак, додаткові захисні заходи можуть бути застосовані до таких товарів, як курячі яйця, курятина, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед. Якщо обсяг імпорту цих товарів досягатиме середнього щорічного обсягу імпорту з України до ЄС у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року, ці запобіжники будуть автоматично застосовуватися.

Європейська комісія також проводить консультації з Україною за статтею 29 Угоди про асоціацію ЄС-Україна, щоб погодити більш тривалі часові рамки для подальшої тарифної лібералізації на основі взаємності.

Цей процес має забезпечити стабільні рамкові умови для торгівлі як в Україні, так і в ЄС, для їх фермерів та бізнесу. Ці заходи є важливим кроком до відбудови України та її подальшої інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

Оновлені автономні торговельні заходи набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.

ЄСвійна в Українібезмитна торгівляросія-агресор

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