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ПОЛІТИКА

ЄС ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії

20 травня 2025, 21:56
ЄС ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії
Каллас Естонія
Вони були запроваджені ще в 2012 році після жорстокого придушення протестів.

Під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 20 травня, міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися повністю зняти економічні санкції з Сирії.

Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас у соцмережі X.

"Сьогодні ми прийняли рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну Сирію", – написала Каллас.

Вона наголосила, що ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років, і буде продовжувати це робити.

ЄС запровадив економічні санкції проти Сирії з 2012 року після жорстокого придушення протестів урядом Асада, що призвело до громадянської війни, в якій загинули сотні тисяч людей. Вони стосуються здебільшого сирійського уряду і військових структур. Санкції передбачають нафтове ембарго, обмеження на деякі інвестиції, заморожування активів сирійського Центробанку, що перебувають у ЄС, і експортні обмеження на обладнання та технології, які можуть використовуватися для репресій. У лютому ЄС вирішив послабити низку санкцій. Крім того, США також раніше послабили санкції щодо Сирії. Зокрема, мова йде про дозвіл на окремі операції у сфері енергетики.

СиріяЄвросоюзКая Каллассанкціі проти росії

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