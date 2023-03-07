ЄС ухвалив санкції проти російських військових, які знущалися над жінками в Україні

До "чорного списку" потрапили поліцейські та військові командири рф.

У вівторок, 7 березня, Європейський Союз запровадив санкції проти російських військових за насильство над жінками в Україні.

Про це пише Europa Press.

Як передає видання, Євросоюз додав до свого "чорного списку" поліцейських і військових командирів, відповідальних за репресії проти українського населення. Йдеться, зокрема, про чотирьох лідерів, які відповідають за керівництво військовими підрозділами.

Зазначається, що це перший випадок, коли ЄС застосував режим санкцій у сфері прав людини до випадків сексуального насильства щодо жінок.

За інформацією видання, до санкційного списку потрапили російські командир дивізії Ніколай Кузнєцов і полковник Раміль Ібатуллін, чиї підрозділи систематично здійснювали акти сексуального насильства щодо жінок у період із березня по квітень 2022 року.

"Масштаби і тяжкість сексуального та гендерного насильства в окупованих росією районах України свідчать про систематичне планування. Командири знали про сексуальне насильство з боку військовослужбовців в Україні і, в деяких випадках, заохочували його", – йдеться у повідомленні.