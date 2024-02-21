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CУСПІЛЬСТВО

ЄС уклав угоду про посилення стандартів якості повітря

21 лютого 2024, 21:56
ЄС уклав угоду про посилення стандартів якості повітря
Попіл піднімається в повітря під час виверження вулкана Суфрієр на карибському острові Сент-Вінсент, 9 квітня 2021 року Фото: AP
Нові стандарти якості повітря встановили до 2030 року.

Європейський парламент і країни-члени ЄС досягли угоди про посилення стандартів якості повітря у 27 країнах Європейського Союзу.

Про це пише Reuters.

Нові стандарти якості повітря встановили до 2030 року. Вони наближені до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ).

За угодою річні ліміти для твердих частинок PM2.5 і діоксиду азоту NO2 будуть знижені з 25 до 10 мкг/м³ та з 40 до 20 мкг/м³ відповідно.

Угода надає державам-членам можливість до 31 січня 2029 року, з певних причин і за суворих умов, подати запит на перенесення кінцевого терміну досягнення граничних значень якості повітря на більш пізній термін. Вона має бути офіційно підтвердженою Європарламентом та Єврорадою, після чого пройде процедуру ухвалення.

PM2.5 — це дрібнодисперсні тверді частинки: величезне різноманіття хімічних сполук і матеріалів, які можуть бути токсичними та не є газом. Європейське агентство з навколишнього середовища заявило, що вони впливають на людей із серцево-судинними захворюваннями, а забруднення від них призвело до понад 253 тисячі смертей в ЄС у 2021 році. Забруднення NO2 призвело до 52 тисяч смертей, а вплив озону (О3) — до 22 тисяч.

ЄСповітря

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