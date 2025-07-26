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ПОЛІТИКА

ЄС урізає фінансову допомогу Україні через невиконані умови

26 липня 2025, 12:45
ЄС урізає фінансову допомогу Україні через невиконані умови
Гроші надійдуть, але після того, як влада України виконає всі зобовʼязання.

Європейські партнери не готові "дарувати" гроші Україні без будь-яких умов, навіть зараз, коли на нашій території йде війна. Домовленості важливі для європейських партнерів, зокрема це стосується зобовʼязань України щодо програми UkraineFacility.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Комітет постійних представників Coreper схвалив виділення Україні четвертого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у межах Ukraine Facility. Посли держав-членів ЄС без обговорення підтримали відповідні висновки та рекомендації Єврокомісії.

"Як і прогнозувалось, четвертий транш буде меншим, ніж міг би бути (3,05 млрд. євро замість 4,5 млрд. євро), та надійде пізніше (очікується, що до кінця серпня, а не у травні, як мало б бути)", - зазначив він. 

Він пояснив, що коштів буде менше, тому що не виконано три з 16 індикаторів з дедлайном у І кварталі 2025 року. Транш надійде пізніше – тому що Україна подала звіт про результати виконання Плану для  Ukraine Facility та запит на отримання фінансування не у квітні, а тільки 6 червня.

"Європейські партнери не готові "дарувати" гроші Україні без будь-яких умов, навіть зараз, коли на нашій території йде війна. Домовленості важливі для європейських партнерів, зокрема це стосується зобовʼязань України щодо програми  UkraineFacility", - підкреслив він. 

Неквапливість у реформах коштувала нам майже 1,5 млрд. євро та три місяці затримки з надходженням чергового траншу допомоги.

війнаЄвросоюздопомога УкраїніUkraine Facility

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