ЄС урізав квоти на імпорт сталі: Україна втратить до $5 млрд

Країни Балтії виступали за повне звільнення України від дії регламенту, однак їхню позицію не підтримали.

Рада ЄС у понеділок, 8 червня, остаточно затвердила оновлену систему захисту європейського ринку сталі від глобального надлишкового виробництва. Новий регламент набере чинності 1 липня, замінивши чинний, що втрачає силу 30 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Основним інструментом захисту залишається система тарифних квот, яку суттєво переглянули. Загальний обсяг квот скоротиться майже вдвічі, до 18,3 млн тонн на рік. На імпорт понад встановлені квоти поширюватиметься мито у розмірі 50%.

Для України нові правила несуть значні втрати. За попередніми оцінками, українські меткомбінати недоотримають до 5 млрд доларів експортної виручки протягом найближчих п'яти років. Документ зобов'язує Єврокомісію враховувати інтереси України як країни-кандидатки під час розподілу квот, однак лише за умови, що це не знижуватиме загальну ефективність регламенту.

Перед ухваленням документа Естонія, Латвія та Литва виступали за повне звільнення України від дії нового регламенту, наголошуючи, що металургія є одним із ключових джерел валютних надходжень для країни в умовах повномасштабної війни. Швеція, Фінляндія та Данія також закликали врахувати складну економічну ситуацію України під час розподілу квот.

Українські металургійні компанії, зокрема Інтерпайп та Сентравіс, вже розкритикували нові обмеження, зазначивши, що українська металургійна продукція не становить загрози для європейського ринку.