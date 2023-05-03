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ЄС уже зараз передасть Україні боєприпаси на мільярд євро – Шмигаль

03 травня 2023, 20:00
ЄС уже зараз передасть Україні боєприпаси на мільярд євро – Шмигаль
Фото з вільного доступу
Посли Європейського Союзу погодили відповідне рішення.

Країни Євросоюзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів вже зараз. 

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро.

"Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України", – уточнив глава уряду.

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