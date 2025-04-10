ЄС відклав контрзаходи проти тарифів США на 90 діб

Брюссель взяв до уваги вчорашню заяву американського президента.

Євросоюз вирішив призупинити контразоходи, які напрацьовують у відповідь на нову тарифну політику Дональда Трампа, на 90 днів. Якщо переговори з США стосовно тарифів не будуть успішними, то блок надасть заходам чинності.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що підготовча робота контрзаходів триває. Однак всі варіанти можуть бути на столі обговорень.

"Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Під час фіналізації прийняття контрзаходів ЄС, які отримали міцну підтримку наших членів, ми поставимо їх на паузу їх на 90 днів", – сказала вона.