ЄС відклав запуск системи в'їзду/виїзду, ймовірно, через російську фірму

російській сліди викликали серйозне занепокоєння щодо питань безпеки.

Відтермінування нової біометричної ІТ-системи прикордонного контролю Entry/Exit Scheme, можливо, пов'язане з російським офісом французької ІТ-групи Atos, яку найняли для розробки програмного забезпечення.

Про це повідомляє сайт Schengen.News.

Розкриття російської участі викликало серйозне занепокоєння питаннями безпеки, адже система спрямована на збір і зберігання біометричних даних усіх відвідувачів Євросоюзу із країн, що не входять до ЄС, однак поки що прокурори ЄС розслідують участь московського офісу Atos у створенні системи.

Французька компанія використовувала співробітників, які перебували в росії, задля купівлі програмного забезпечення ще 2021 року.

Згідно з документами, філія французької компанії в столиці рф москві здійснювала свою діяльність за ліцензією, яка давала б змогу службі безпеки ФСБ рф отримувати доступ до її роботи в країні.

Разом з тим, за даними джерел, співробітники в москві були безпосередньо залучені до купівлі програмного забезпечення.

Наразі Європейська прокуратура шукає додаткові подробиці і причетність московської філії до нової прикордонної системи Євросоюзу, поки триває розслідування, прокуратура заявила, що не даватиме жодних коментарів щодо цього питання, тому поки невідомо, що ще буде розкрито після завершення розслідування.

Європейський Союз планує змінювати правила перетину кордону і тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя і відбитків пальців.

З листопада 2024 року на кордоні з ЄС мала запрацювати нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme, але це рішення було відкладене блоком через неготовність деяких країн.