ЄС відкриє переговори з Молдовою про вступ 4 липня
26 червня 2025, 17:57
Фото: Укрінформ
Це відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі.
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Євросоюз відкриє перший кластер про переговори про вступ Молдови до ЄС 4 липня.
Його заяву опублікувала Європейська комісія.
За його словами, це відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі. А переговори будуть відкриті за кластером "Фундаментальні цінності".
"Як ви знаєте, в процесі приєднання є переговори за 33 розділами, і на саміті, який відбудеться в Кишиневі 4 липня за участю представників Європейської комісії, буде відкрито перший розділ", - розповів Дан.
Нагадаємо, саміт Європейської ради відбудеться у Брюсселі 26-27 червня. У проєкті підсумкового комюніке йдеться про наміри ЄС посилити санкційний тиск на росію, заклики до припинення бойових дій та підтвердження виділення раніше анонсованих 30,6 млрд євро.
Серед ключових тем зустрічі - оцінка прогресу України на шляху до членства в ЄС. Українська сторона вже передала Єврокомісії документи для початку переговорів щодо трьох кластерів: "Основи процесу вступу", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини".