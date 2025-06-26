ЄС відкриє переговори з Молдовою про вступ 4 липня

Це відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Євросоюз відкриє перший кластер про переговори про вступ Молдови до ЄС 4 липня.

Його заяву опублікувала Європейська комісія.

За його словами, це відбудеться під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі. А переговори будуть відкриті за кластером "Фундаментальні цінності".

"Як ви знаєте, в процесі приєднання є переговори за 33 розділами, і на саміті, який відбудеться в Кишиневі 4 липня за участю представників Європейської комісії, буде відкрито перший розділ", - розповів Дан.