ЄС відкрив новий фонд на суму €400 млн для відновлення України

Найбільші внески зробили Італія та Франція – по 100 мільйонів євро

Європейській інвестиційний банк (ЄІБ) заявив про створення нового фонд у розмірі 400 мільйонів євро, який буде витрачено на відновлення України до того, як почне діяти довгостроковий план реконструкції країни від ЄС. 16 з 27 країн ЄС заявили, що зроблять свій внесок в Український трастовий фонд ЄІБ, який надаватиме гранти і кредити, а також гарантії українським банкам і підприємствам.

Про це повідомляє Reuters.

Франція та Італія внесли до фонду по 100 мільйонів євро. Німеччина, найбільша економіка ЄС, не була серед прихильників фонду ЄІБ, оскільки, за словами дипломата, Берлін віддає перевагу витратам через центральний бюджет ЄС, до якого долучаються всі країни-члени.

Віце-президент ЄІБ Тереза Червінська заявила, що кошти фонду можуть бути спрямовані на ремонт великої інфраструктури, фінансування малих та середніх підприємств або надання державних послуг. Кошти фонду мають бути використані до кінця 2025 року – до часу, коли мають бути виділені обіцяні 50 мільярдів євро на 2024-27 роках, щоб допомогти відновити країну після війни з росією.

"Як ЄС, ми фінансуємо стійкість України. Ми надаємо фінансування для підвищення стійкості суспільства та економіки", – сказала Червінська.

Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після першого року війни у понад 400 мільярдів доларів протягом десятиліття.