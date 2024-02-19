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CУСПІЛЬСТВО

ЄС відкрив офіційне розслідування проти TikTok

19 лютого 2024, 18:54
ЄС відкрив офіційне розслідування проти TikTok
Фото: з вільних джерел
Закон ЄС про цифрові послуги поширюється на всі онлайн-платформи з 17 лютого.

Європейський Союз відкрив справу проти китайської соцмережі TikTok через підозру в порушенні закону про цифрові послуги (DSA), спрямованого на захист дітей у кіберпросторі й забезпечення прозорої реклами.

Про це повідомляє Reuters.

Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ухвалив це рішення після аналізу звіту з оцінкою ризиків програми та відповідей на запити про інформацію.

"Сьогодні ми відкриваємо розслідування проти TikTok за підозрою в порушенні прозорості та зобов’язань із захисту неповнолітніх: застосунок викликає залежність, не має обмежень для дітей у використанні програми, система перевірки віку ненадійна, а налаштування конфіденційності відбувається за замовчуванням", — сказав Бретон.

Закон ЄС про цифрові послуги поширюється на всі онлайн-платформи з 17 лютого. Нові правила спрямовані на боротьбу з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки — найбільш пильну увагу приділено великим платформам і пошуковим системам.

Якщо доведуть, що TikTok порушив закон, китайська компанія ByteDance, що є власником застосунку, може наразитися на штраф обсягом до 6% від свого глобального обороту.

У TikTok заявили, що продовжать працювати з експертами та галуззю, щоб убезпечити від будь-яких кіберризиків молодь на своїй платформі. Зазначили, що планують детально звітувати Єврокомісії про виконані роботи.

"TikTok запровадив перші функції та налаштування для захисту підлітків, а також контроль віку для того, щоб діти до 13 років не мали доступу до соцмережі. Це проблеми, з якими стикається вся галузь", — сказав представник TikTok.

Європейська комісія заявила, що розслідування зосереджуватиметься на дизайні TikTok, зокрема на алгоритмічних системах, які можуть викликати поведінкові залежності.

Також перевірятимуть, чи забезпечив TikTok достатній рівень конфіденційності для користувачів і безпеки для неповнолітніх. Комісія також розглядає, наскільки прозора реклама на TikTok, а дослідники ретельно вивчатимуть потенційні онлайн-ризики на платформі.

ЄСрозслідуванняTikTok

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