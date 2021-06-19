ЄС відкриває кордони для необов’язкових поїздок

України в переліку цих країн наразі немає

Рада Європейського Союзу рекомендувала країнам ЄС відсьогодні поступово відкривати кордони для необов’язкових поїздок з інших країн, зокрема США.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Список переглядатиметься кожні два тижні й "оновлюватиметься в міру необхідності", ідеться в повідомленні .

Зняти обмеження рекомендовано для Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і США,.

Щодо Китаю, то обмеження можуть бути скасовані "на умовах взаємності".

України в переліку цих країн наразі немає.

Згідно з документом, подорожувати в ЄС можуть навіть ті мандрівники, котрі не пройшли повну вакцинацію. Однак держави можуть вимагати проведення тестування на COVID-19 і дотримання карантину.

Рекомендації Ради ЄС не є зобов’язальним актом, і кожна держава ЄС сама вирішує, як їх виконувати.