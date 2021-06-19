НОВИНИРада Європейського Союзу рекомендувала країнам ЄС відсьогодні поступово відкривати кордони для необов’язкових поїздок з інших країн, зокрема США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС відкриває кордони для необов’язкових поїздок
України в переліку цих країн наразі немає
Фото: afp.com
Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Ради ЄС.
Список переглядатиметься кожні два тижні й "оновлюватиметься в міру необхідності", ідеться в повідомленні .
Зняти обмеження рекомендовано для Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і США,.
Щодо Китаю, то обмеження можуть бути скасовані "на умовах взаємності".
України в переліку цих країн наразі немає.
Згідно з документом, подорожувати в ЄС можуть навіть ті мандрівники, котрі не пройшли повну вакцинацію. Однак держави можуть вимагати проведення тестування на COVID-19 і дотримання карантину.
Рекомендації Ради ЄС не є зобов’язальним актом, і кожна держава ЄС сама вирішує, як їх виконувати.
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19 06 2021 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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