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ЄС відкриває кордони для необов’язкових поїздок

України в переліку цих країн наразі немає
Рада Європейського Союзу рекомендувала країнам ЄС відсьогодні поступово відкривати кордони для необов’язкових поїздок з інших країн, зокрема США.
ЄС відкриває кордони для необов’язкових поїздок Фото: afp.com
Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Ради ЄС.
 
Список переглядатиметься кожні два тижні й "оновлюватиметься в міру необхідності", ідеться в повідомленні .
 
Зняти обмеження рекомендовано для Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і США,.
 
Щодо Китаю, то обмеження можуть бути скасовані "на умовах взаємності".
 
України в переліку цих країн наразі немає.
 
Згідно з документом, подорожувати в ЄС можуть навіть ті мандрівники, котрі не пройшли повну вакцинацію. Однак держави можуть вимагати проведення тестування на COVID-19 і дотримання карантину.
 
Рекомендації Ради ЄС не є зобов’язальним актом, і кожна держава ЄС сама вирішує, як їх виконувати.
 
 
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19 06 2021 11:59
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