ЄС відмовляється від нинішньої системи військової підтримки України – ЗМІ

Автори вказують, що це продиктовано, серед іншого, вето "проросійської Угорщини".

Європейський Союз відмовляється від нинішньої системи військової підтримки України.

Про це пише польский портал RMF24.

Автори вказують, що це продиктовано, серед іншого, вето "проросійської Угорщини". Так, у середу має бути ухвалена політична домовленість між послами ЄС щодо правил надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро, отриманих від відсотків із заморожених російських активів:

"Проект рішення передбачає, що переважна більшість коштів буде спрямована на програми, які фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5 відсотків будуть перераховані до Фонду миру, з якого ЄС досі фінансував озброєння для України".

Видання зазначає, що це рішення не потребуватиме одностайності, тому вето Угорщини буде обійдено. При цьому Угорщина "безсоромно", за словами одного з дипломатів ЄС, майже рік блокує восьмий транш Фонду миру, з якого повертаються гроші країнам ЄС за передану Україні зброю. Тому, наприклад, Польща місяцями чекає на виплату майже 2 мільярдів злотих.

"Однак рішення про те, що переважну більшість (95%) відсотків із заморожених російських активів буде спрямовано на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, означає різке зменшення коштів, що виділяються цьому фонду. Хоча Київ зможе виділити частину цієї макрофінансової допомоги, наприклад, на зміцнення своєї оборонної промисловості, система передачі зброї зі складів країн-членів, за яку Брюссель відшкодовує гроші, відходить у минуле", - йдеться у статті.