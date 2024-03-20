ЄС відмовився від компромісу щодо торгівлі з Україною – Politico

Солідарність з Україною не має досягатися «ціною надмірної дестабілізації» європейських ринків, заявив аграрний міністр Франції Марк Фено.

Посли країн Євросоюзу не змогли 20 березня схвалити рішення про продовження лібералізації торгівлі з Україною ще на один рік, що «загрожує зірвати саміт», на якому лідери країн-членів ЄС хочуть поновити зобов'язання щодо політичної, військової та економічної підтримки України. Посли ЄС мали затвердити попередню угоду, укладену між інституціями протягом ночі.

Про це повідомляє Politico.

Але кілька країн відмовилися, попросивши більше часу, щоб оцінити вплив угоди, повідомили два європейських дипломати і один чиновник ЄС. Це небажаний поворот напередодні саміту ЄС 21 березня, на якому лідери хочуть продемонструвати солідарність з Україною, намагаючись при цьому не розлютити впливових виборців, зокрема фермерів, які можуть вплинути на результати європейських виборів у червні.

Компроміс, досягнутий між учасниками переговорів від Ради, Європарламенту та Єврокомісії, передбачає розширення лімітів на імпорт ще чотирьох сільськогосподарських продуктів і зобов'язує виконавчу владу ЄС діяти швидше у разі різкого зростання імпорту.

Politico зазначає, "на радість Києву, учасники переговорів з ЄС також вирішили не розширювати базовий період 2022-2023 років для розрахунку лімітів", хоча пропонувалося включивши до нього 2021 рік, коли імпорт з України до ЄС був значно нижчим.

Це стало "червоною лінією" для Парижа, заявив у 20 березня міністр сільського господарства Франції Марк Фено.

"Угода все ще не є такою, якою ми хотіли її бачити", – сказав Фено, додавши, що солідарність з Україною не має досягатися "ціною надмірної дестабілізації" європейських ринків.

Посли країн ЄС обговорять це питання на своїй черговій зустрічі наступного тижня. Учасники переговорів все ще сподіваються, що заходи будуть узгоджені до закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Україною на початку червня.