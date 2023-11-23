ЄС відправить у Фінляндію прикордонників для захисту кордону з рф

Персонал прибуде до Фінляндії 29 листопада.

Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex вирішило направити офіцерів і техніку у Фінляндію для патрулювання кордону з рф.



Про це повідомляє Yle.

Як зазначається, Frontex направить до Фінляндії загалом 50 прикордонників та іншого персоналу, а також патрульні машини і обладнання. Персонал прибуде до Фінляндії 29 листопада, у країні вже перебувають десятеро працівників Frontex.

За інформацією Reuters, до Фінляндії через рф від початку місяця прибуло понад 600 осіб без чинних віз ЄС. У міграційній службі повідомляють, що серед шукачів притулку є люди з різних країн, зокрема з Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії.



Фінляндія, яка має з рф 1340-кілометрий кордон, заявила, що росія пропускає мігрантів через пункти пропуску "Вартіус" і "Салла" пішки попри домовленість, що їх можуть перетинати лише автомобілі. Зрештою, терпець фінів урвався, і вони почали закривати кордон.