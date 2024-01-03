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ЄС включив у санкційний список алмазодобувного гіганта рф і його гендиректора

03 січня 2024, 12:57
ЄС включив у санкційний список алмазодобувного гіганта рф і його гендиректора
Компанія є важливою частиною економічного сектора, що забезпечує значні доходи уряду російської федерації

Рада ЄС 3 січня внесла у санкційний список російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради, пише "Європейська правда".

"Алроса", пояснили у Раді ЄС, є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, яка належить російській державі і на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів. 

Компанія є важливою частиною економічного сектора, що забезпечує значні доходи уряду російської федерації.

Це рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакета економічних та індивідуальних санкцій ЄС, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв'язку з агресивною війною росії проти України.

Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7, що має на меті позбавити росію важливого джерела доходів від торгівлі алмазами.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі застосовуються до майже 1 950 фізичних та юридичних осіб. 

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