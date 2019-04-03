ПОЛІТИКА НОВИНИРада ЄС ухвалила в понеділок рішення, за яким ще сім міністрів сирійського уряду були внесені до переліку осіб та установ, проти яких застосовуються європейські санкції за підтримку режиму в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС вніс до "сирійського" санкційного списку ще сімох міністрів
"Зміни до переліку пов’язані із нещодавніми змінами в уряді Сирії"
Фото:shutterstock.com
Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради, повідомляє "Укрінформ".
"Зміни до переліку пов’язані із нещодавніми змінами в уряді Сирії. Після рішення, яке відбулося сьогодні, кількість осіб, проти яких застосовується заборона на подорожі та заморожування рахунків за насильство та репресії проти цивільного населення у Сирії, сягнула 277", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу 21 січня прийняла рішення про введення санкцій проти дев'яти осіб і однієї організації за застосування хімічної зброї.
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04 03 2019 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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