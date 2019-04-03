ЄС вніс до "сирійського" санкційного списку ще сімох міністрів "Зміни до переліку пов’язані із нещодавніми змінами в уряді Сирії"

Рада ЄС ухвалила в понеділок рішення, за яким ще сім міністрів сирійського уряду були внесені до переліку осіб та установ, проти яких застосовуються європейські санкції за підтримку режиму в Сирії.

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Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради, повідомляє "Укрінформ". "Зміни до переліку пов’язані із нещодавніми змінами в уряді Сирії. Після рішення, яке відбулося сьогодні, кількість осіб, проти яких застосовується заборона на подорожі та заморожування рахунків за насильство та репресії проти цивільного населення у Сирії, сягнула 277", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу 21 січня прийняла рішення про введення санкцій проти дев'яти осіб і однієї організації за застосування хімічної зброї.

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