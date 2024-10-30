ЄС вперше публічно розкритикував телемарафон "Єдині новини"

Там сумніваються в об’єктивності "Єдиних новин".

Європейська комісія вперше публічно розкритикувала національний телемарафон "Єдині новини" та наголосила на необхідності відновлення в Україні плюралістичного медіаландшафту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіт Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів на вступ у ЄС.

Зокрема, у ЄС критикують фінансування телемарафону з державного бюджету. Також там сумніваються в об’єктивності формату.

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", — йдеться у звіті.

Єврокомісія також критикує роботу телеканалу "Рада", який мав би освітлювати діяльність парламенту, "у тому числі роботу представників парламентської опозиції". Зазначається, що на адресу каналу лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також через те, що він не відновив трансляції засідань Верховної Ради з 2022 року.

Журналісти зазначають, що документ із критикою телемарафону є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, у тому числі про Україну. Він аналізує дотримання країнами засадничих цінностей Євросоюзу. Це, зокрема, повага до свободи слова.

Також у документі Єврокомісія зазначила задачі держав-кандидатів. ЄС очікує, що Київ буде "поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт". Брюссель чекає зняття обмежень українською владою, при чому це не має бути привʼязано до зняття воєнного стану.