ЄС втратив контроль у боротьбі за українське зерно – Politico

Навесні Єврокомісія посіяла слабкість, а восени пожинає її наслідки.

Одна справа — отримати на руки погані карти, інша справа – зіграти погано. Але це саме те, що зробила Європейська комісія під час кризи, спричиненої перенасиченням українським зерном, яке призвело до конфлікту між Києвом і його європейськими союзниками. І, зокрема, залишило Брюссель на милість польської електоральної політики.

Про це йдеться у статті POLITICO.

Країни Східної Європи попередили, що введуть власні заборони на імпорт, якщо обмеження в усьому ЄС закінчаться, як і планувалося, 15 вересня. Тим не менш, Комісія залишила їх недійсними. Україна повідомила, що подасть позов до Світової організації торгівлі, якщо це станеться, і зробила це належним чином, пише видання.

Тепер, оскільки торговельна політика входить до її сфери компетенції, Комісія представляє Польщу, Угорщину та Словаччину в загрозливій боротьбі в глобальній торговельній організації, навіть попри те, що вона не згодна з їхньою позицією.

"Це жахливий результат для України та Європейського Союзу в цілому, — сказав торговий експерт Девід Клейманн, запрошений співробітник аналітичного центру Bruegel у Брюсселі. – Незрозуміло, як президент Комісії допустив, щоб імпорт зерна через смугу солідарності ЄС переріс у двосторонню польсько-українську конфронтацію".

Обмеження імпорту не тільки завдають економічного удару Україні — сільськогосподарська продукція заробляла дві п’ятих її експортних доходів до повномасштабного вторгнення росії минулого року — але й є порушенням правил єдиного ринку ЄС.

Глава ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс міг, наприклад, спробувати закликати непокірних жителів сходу до порядку, відкривши процедуру порушення. Чому він не зробив цього?, – риторичне питають у Politico.

Вже занадто пізно, сказав один чиновник ЄС. Час діяти був навесні, коли Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія запровадили односторонню заборону на імпорт. Натомість Комісія поступилася та запровадила загальноблокові обмеження, термін дії яких закінчився цього місяця.

"Те саме, що з дітьми: даси їм палець, вони вкусять всю руку", — сказав чиновник, якому дозволили говорити відверто, але анонімно. «Було помилкою не втрутитися навесні".