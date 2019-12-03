ЄС втричі збільшив "чорний список" офшорів

Країни, які потрапили до переліку, матимуть більше перешкод під час розрахунку та торгівлі з країнами ЄС

Євросоюз розширив перелік офшорних юрисдикцій, які не співпрацюють з європейськими податковими органами втричі — до 15 країни.

Так, до "чорного списку" країн включили Барбадос, Об’єднані Арабські Емірати, Маршалові острови, а також Арубу, Беліз, Бермуди, Фіджі, Оман, Вануату та Домінікану. Крім цього, у переліку знаходяться ще п'ять країн: Американське Самоа, Гуам, Самоа, Трінідад і Тобаґо та Американські Вірґінські острови.

Зазначається, що країни, які потрапили до переліку, матимуть більше перешкод під час розрахунку та торгівлі з країнами ЄС, зокрема до них буде застосовуватись більш жорсткий контроль. Це створить незручності як для мешканців цих країн, так і для компаній, які там зареєстровані.

"Чорний список" ЄС створили наприкінці 2017 року. Країни до нього вносять за результатами перевірки податкового законодавства та у тому разі, якщо уряди цих країн відмовляються співпрацювати з ЄС та розкривати інформацію про своїх громадян.

Нагадаємо, 5 грудня міністри фінансів країн ЄС затвердили "чорний список" податкових гаваней, до якого увійшли 17 юрисдикцій за межами Євросоюзу.

Європейський союз через податкових офшорів щорічно втрачає 60 млрд євро податків на прибуток підприємств. Франція закликала позбавити офшори права отримувати допомогу від МВФ та інших глобальних фінансових інститутів. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер сказав, що останні викриття ухиляння від сплати податків показало, що урядовцям потрібно докладати більше зусиль для ліквідації подібних схем. А створення будь-якого "чорного списку" податкових небес повинен бути підкріплений санкціями.

Раніше аналітична компанія Boston Consulting Group порахувала, що у офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП.