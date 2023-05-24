ЄС введе санкції проти 5 осіб за дестабілізацію ситуації в Молдові

Днямий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки представив список осіб, проти яких можуть ввести санкції за дестабілізацію ситуації в Молдові.

Санкції за дестабілізацію Молдови ЄС планують ввести проти олігархів-втікачів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, топ-депутатки партії Шор Марини Таубер, колишнього заступника голови Генінспекторату поліції Георгія Кавкалюка, який вже перебуває в розшуку, і російського бізнесмена Ігоря Чайки.

Про це інформує Europa Liberă.

Розгляд пропозиції розпочався вчора, а погодження відбуватиметься на рівні послів, що є справою кількох днів, пише видання.

Шор, Плахотнюк і Чайка відомі своїми зв’язками з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном і вони вже потрапили під санкції США та Британії за свої дії проти Молдови.

А от Таубер і Кавкалюк вперше опиняться у санкційному списку. Таубер це віцепрезидентка партії Шор, яка очолювала багато антиурядових протестів, які її партія розпочала у вересні минулого року. Молдовська прокуратура розпочала проти неї розслідування у справі щодо незаконного фінансування партії. Таубер єдина у списку, хто перебуває в Молдові.

Кавкалюк це колишній тимчасовий керівник Головного інспекторату поліції, втік із Молдови в 2021 році і перебуває в Лондоні. Колишній поліцейський став політиком і лідером партії "Вдома ми будуємо Європу", брав участь разом з Шором в організації насильницьких протестів у Кишиневі в жовтні минулого року.

Ігор Чайка - єдиний іноземець у списку ЄС. Він відігравав роль "гаманця" росії.