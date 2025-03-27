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ЄС ввів нові санкції проти білорусі

27 березня 2025, 21:55
ЄС ввів нові санкції проти білорусі
У перелік потрапили ЦВК, судді і компанії, що підтримують режим лукашенка
27 березня Рада ЄС ухвалила рішення ввести додаткові санкції проти білорусі.
 
Про це йдеться на сайті Ради.
 
Обмежувальні заходи запровадили щодо ще 25 осіб і 7 організацій, відповідальних за підрив демократії та верховенства закону в білорусі, а також за сприяння внутрішнім репресіям, порушенням прав людини і військовому співробітництву з росією на підтримку війни проти України.
 
ЄС включив до списку Центральну виборчу комісію, її заступника голови та секретаря, а також її членів. 
 
"ЦВК організувала президентські вибори 2025 року, які не були ні вільними, ні справедливими, проводилися в атмосфері репресій та порушень прав людини, а також порушення зобов'язань білорусі в рамках ОБСЄ", - йдеться на сайті.
 
Також під санкції потрапили 9 суддів, котрі винесли політично мотивовані вироки, зокрема, щодо громадян, які протестували проти режиму лукашенка або висловлювали незгоду.
 
Крім того, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо відомих членів Головного управління справами президента — білоруського державного органу, який безпосередньо підпорядковується лукашенку, приносить режиму дохід і отримує від цього прибуток.
 
ЄС також перерахував інші компанії та бізнесменів, які підтримують режим лукашенка, як-от Ridotto LLC (спеціалізується на онлайн-гемблінгу), білоруських лотерей, 2 компанії, що працюють у військово-промисловому комплексі в білорусі та їх керівництво, а ще ТОВ "Цибулька-Бел" - агрокомпанії, яка координувала з білоруською владою використання ув'язнених як примусові роботи.
 
Загалом обмежувальні заходи ЄС проти білорусі тепер застосовують до 310 фізичних осіб та 46 юридичних осіб. 

 

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