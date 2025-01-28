ЄС ввів санкції проти трьох російських офіцерів за кібератаки на Естонію

росіяни здійснювали кібератаки у 2020 році.

Європейська Рада ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти трьох росіян, які є відповідальними за серію кібератак, здійснених проти Естонії у 2020 році.

Про це йдеться у пресрелізі Євроради.

Усі троє росіян є офіцерами підрозділу 29155 Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ). Санкції запровадили проти Миколи Корчагіна, Віталія Шевченка та Юрія Денисова.

Їх звинувачують у тому, що вони причетні та відповідальні за кібератаки зі значними наслідками шляхом проведення розвідувальної діяльності, спрямованої проти Естонії, та незаконного отримання доступу до комп’ютерної системи.