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ЄС ввів санкції проти трьох російських офіцерів за кібератаки на Естонію

28 січня 2025, 11:55
ЄС ввів санкції проти трьох російських офіцерів за кібератаки на Естонію
Фото: з відкритих джерел
росіяни здійснювали кібератаки у 2020 році.
Європейська Рада ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти трьох росіян, які є відповідальними за серію кібератак, здійснених проти Естонії у 2020 році.
 
Про це йдеться у пресрелізі Євроради. 
 
Усі троє росіян є офіцерами підрозділу 29155 Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ). Санкції запровадили проти Миколи Корчагіна, Віталія Шевченка та Юрія Денисова. 
 
Їх звинувачують у тому, що вони причетні та відповідальні за кібератаки зі значними наслідками шляхом проведення розвідувальної діяльності, спрямованої проти Естонії, та незаконного отримання доступу до комп’ютерної системи.
 
Кібератаки надали зловмисникам несанкціонований доступ до секретної інформації та конфіденційних даних, що зберігаються в кількох урядових міністерствах, зокрема у справах економіки та зв’язку, у соціальних справах і закордонних справах. Це призвело до викрадення тисяч конфіденційних документів. Ці документи включали комерційну таємницю, медичні записи та іншу критично важливу інформацію, що загрожувала безпеці постраждалих установ. 
 
Підрозділ 29155 також відповідає за проведення кібератак проти інших країн-членів та партнерів ЄС, зокрема України. Він причетний до іноземних вбивств і дестабілізаційних заходів, зокрема до вибухів та кібератак по всій Європі, і деякі з його військовослужбовців, які діють в Україні, Західній Європі та Африці, також потрапили під санкції минулого року.
 
Загалом режим горизонтальних кіберсанкцій ЄС тепер поширюється на  17 фізичних осіб і 4 організації. Росіянам заморожуть активи та замбороняють поїздки на території ЄС, а особам і організаціям ЄС забороняють надавати їм кошти. 

 

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