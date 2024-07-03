ЄС вводить мито на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів – FT

Блок націлився на китайські компанії Temu, Shein і AliExpress.

Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

В кінці місяця Єврокомісія запропонує скасувати поточний поріг в 150 євро, нижче за який товари можна купувати без мит.

Згідно з чинними правилами ЄС, посилки, придбані онлайн з країн, які не входять до ЄС, не обкладаються митом, якщо їх вартість становить менше 150 євро.

За даними Єврокомісії, в минулому році до країн

С з-за кордону прибуло два мільярди посилок із заявленою вартістю менше 150 євро.

В Єврокомісії вважають, що "величезні обсяги електронної торгівлі мають митні органи на міцність".

"ЄС обговорює скасування обмеження в рамках проекту митної реформи, запропонованого Єврокомісією у травні 2023 року, але тепер він може спробувати прискорити його прийняття, щоб протистояти сплеску дешевого імпорту", - пише видання.

Критики Shein та Temu в США вже скаржилися на те, що вони використовують звільнення від імпортного мита, аби підірвати позиції конкурентів та уникнути митних перевірок своєї продукції. Така практика дозволяє обом компаніям пропонувати покупцям по всьому світу сукні всього за 8 доларів і розумний годинник за 25 доларів.