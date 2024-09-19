ЄС виділить Україні €160 млн для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими

Для притулків та на обігрівачі буде виділено €60 млн, а €100 млн із заморожених активів рф спрямують на ремонтні роботи та поновлювані джерела енергії.

Євросоюз виділить Україні €160 млн для підтримки енергетичної безпеки напередодні зими.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі на спільній з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми надамо додаткову суму обсягом близько €160 млн на цю зиму, що включатиме €60 млн гуманітарної допомоги – наприклад, на облаштування пунктів обігріву, обігрівачі, та близько €100 млн на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел. І ця сума – 100 млн – надається з доходів від заморожених у Європі російських активів", – оголосила фон дер Ляєн.

"Це абсолютно справедливо, щоб росія заплатила за зруйноване", – додала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що від початку повномасштабної війни ЄС надав на енергетичну підтримку України близько €2 млрд – і це мінімальна оцінка, оскільки не враховує вартості усього обладнання, наданого фізично.

Серед іншого, Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

Також голова Європейської комісії у п'ятницю, 20 вересня, вирушить в Україну. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

За її словами, ключовою темою обговорень стане допомога Європейського Союзу в забезпеченні України енергоресурсами на майбутню зиму.

На тлі побоювань, висловлених Міжнародним енергетичним агентством, Україна зіткнеться з найсерйознішими викликами у сфері енергопостачання з моменту початку російського вторгнення. ЄС планує підтримати Київ у вирішенні цих проблем.