ПОЛІТИКА НОВИНИПідтримка також буде надана вчителям, щоб допомогти їм продовжувати працювати під час війниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС виділив 16 млн євро на допомогу школярам та жертвам сексуального насилля
Фото: afp.com
Європейський Союз ухвалив новий антикризовий захід у розмірі 16 млн євро для підтримки доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні
Про це повідомила пресслужба делегації ЄС в Україні.
Зазначається, що кошти направлять на підтримку урядової "Всеукраїнської шкільної онлайн-платформи" та задоволення потреб у безпечних навчальних просторах для очного навчання і матеріалах для дітей.
Підтримка також буде надана вчителям, щоб допомогти їм продовжувати працювати під час війни.
Допомога включатиме підтримку дистанційної освіти для дітей, які були вимушені залишити країну, тікаючи від війни, і сприяння заходам протягом літніх місяців, щоб компенсувати втрачені можливості навчання та розвитку.
Крім того, частина коштів також буде спрямована на допомогу жертвам сексуального насильства в умовах конфлікту.
Це включатиме безпосередню допомогу місцевим організаціям громадянського суспільства та службам швидкої допомоги, а також спеціалізованим слідчим групам під керівництвом Генеральної прокуратури.
Також буде надано підтримку зусиллям Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту щодо забезпечення надання скоординованої підтримки ООН жертвам в Україні під керівництвом уряду.
Як раніше повідомляв iPress.ua, в Києві відбулася презентація мобільного додатка для реагування та протидії випадкам домашнього й гендерно зумовленого насильства.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 08 2022 13:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- ФОТО Зеленський зустрівся з українськими військовими
- ФОТО Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США
- Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post
- московський джихадист. російська спецслужба і новий командир Аль-Каїди