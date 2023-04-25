ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро допомоги в рамках макрофіну

Очільниця Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти рф.

Європейський союз, в рамках щорічного пакета макрофінансової допомоги Україні, надав ще 1,5 мільярда євро (1,61 млрд доларів).

Про це пише в Twitter-акаунті президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи", – заявила вона.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Рада ЄС досягла угоди щодо законодавчого пакета, який дозволить ЄС надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року. При цьому кредити в рамках цього пакету матимуть 10-річний пільговий період.

Згідно із заявою Ради ЄС, метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та первісна підтримка сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на шляху до європейської інтеграції.