ЄС виключить США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння – FT

Фонд буде відкритий тільки для оборонних компаній з ЄС і тих країн, які підписали з блоком угоди про оборону.

Збройові компанії зі США, Великої Британії та Туреччини будуть виключені з нової програми фінансування оборони ЄС у розмірі 150 млрд євро.

Про це пише Financial Times.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, фонд, який планують витратити на озброєння, буде відкритий тільки для оборонних компаній ЄС і третіх країн, які підписали з блоком угоди про оборону.

Зокрема, це виключить будь-які передові системи озброєнь, щодо яких третя країна має обмеження на створення або використання певних компонентів - або контроль над їхнім кінцевим використанням. Як вказує FT, таким чином, це стосуватиметься американської системи Patriot, яка виробляється оборонним підрядником RTX, та інших американських систем озброєнь, на які Вашингтон наклав обмеження на використання.

Зазначається, що щонайменше 65 відсотків вартості продукції має бути витрачено в ЄС, Норвегії та Україні. Частину, що залишилася, можна витратити на продукцію з третіх країн, які підписали пакт про безпеку. За умовами плану, країни ЄС зможуть витрачати 35 відсотків кредитів на продукцію з використанням компонентів із Норвегії, Південної Кореї, Японії, Албанії, Молдови, Північної Македонії та України, повідомили чиновники.