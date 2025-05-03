ЄС вимагає, аби Іспанія збільшила оборонні витрати

Іспанія повинна підвищити оборонні витрати до 3% ВВП.

За словами Кубілюса, це необхідно для протидії загрозі російської агресії в Європі.

"Завдання уряду — знайти спосіб збільшити оборонні витрати в найближчому майбутньому", — сказав єврокомісар.

Очікується, що 23 країни ЄС, які також є членами НАТО, зокрема, Іспанія, погодяться на саміті Альянсу в червні підняти цільовий показник оборонних витрат вище нинішнього рівня у 2% від ВВП.

Президент США Дональд Трамп раніше теж закликав союзників із НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Іспанія, яка у 2024 році витратила на оборону лише 1,3% ВВП — найменше серед країн Альянсу, — планує досягти 2% вже у 2025 році. Про це прем’єр-міністр Педро Санчес заявив 2 квітня, зазначивши, що ціль досягнуть значно раніше, ніж це передбачав попередній дедлайн - у 2029 році.

Партія Sumar, яка входить до правлячої коаліції зі соціалістами, виступила проти збільшення оборонного бюджету до 2%.