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ЄС вимагатиме від компаній розкривати деталі угод з газом із рф

13 червня 2025, 21:18
ЄС вимагатиме від компаній розкривати деталі угод з газом із рф
Фото: УНН
Доведеться повідомляти про термін дії, річні контрактні обсяги, пункт про призначення і дату укладення їхніх контрактів на російський газ.

Компанії з Євросоюзу повинні будуть розкривати ЄС деталі своїх угод з російським газом відповідно до майбутніх пропозицій Єврокомісії про заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Про це свідчить внутрішній документ Єврокомісії, передає видання enkorr.

Комісія готує ввести правові заходи для повного припинення імпорту російського газу до ЄС до кінця 2027 року та заборони нових угод з російським газом до кінця цього року. 

Ймовірно, пропозиції будуть опубліковані 17 червня.

У внутрішньому аналізі майбутніх пропозицій Європейської Комісії написано, що для забезпечення виконання заборони комісія вимагатиме інформацію, включаючи термін дії, річні контрактні обсяги, пункт про призначення й дату укладення їхніх контрактів на російський газ.

"Впровадження заходів, як це передбачено в пропозиції, вимагає вичерпної й систематичної інформації про чинні контракти на російський газ, включаючи конкретні договірні домовленості" — написано у документі.

Імпортери газу також повинні будуть розкривати походження свого імпорту, щоб переконатися, що він не російський, йдеться в документі.

Крім того, розкриття інформації спрямоване на те, щоб митні й енергетичні органи ЄС і країн могли забезпечити дотримання заборони.

"За винятком випадків, коли газ можна чітко вважати російським, пропозиція вимагає від імпортерів надавати митним органам документацію про походження імпортованого газу", – йдеться в документі.

Майбутні пропозиції заборонять терміналам ЄС зі скрапленим природним газом (СПГ) надавати послуги російським клієнтам з 1 січня 2026 року, з довшим терміном – 17 червня 2026 року – для існуючих контрактів на послуги за короткостроковими угодами про постачання СПГ, написано у звіті. 

Кінцевим терміном припинення надання цих послуг за довгостроковими контрактами з росією буде 31 грудня 2027 року, йдеться у повідомленні.

 
РосіягазЄвросоюз

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