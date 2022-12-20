Єврокомісія повідомила про рішення випустити облігації на суму до 80 млрд євро для фінансової підтримки України.

Ці довгострокові цінні папери стануть доступними у першій половині 2023 року. Всі отримані кошти спрямують на відновлення економіки України.

"Комісія від імені Європейського Союзу надалі випускатиме лише "облігації ЄС", а не окремо деноміновані облігації для окремих програм, таких як SURE (тимчасова підтримка для зниження ризиків безробіття у надзвичайних ситуаціях) та макрофінансову допомогу", – прокоментували в Єврокомісії.

Програми, які фінансуватимуть, включають NextGenerationEU, створену торік для подолання наслідків пандемії, на 70 млрд євро та нову програму MFA+ для України, на яку припадатиме близько 10 млрд євро.