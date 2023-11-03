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ЄС висловив "глибоку стурбованість" щодо військової співпраці КНДР та росії

03 листопада 2023, 20:57
ЄС висловив
Фото: AFP
ЄС закликає КНДР і росію утриматися від будь-яких обмінів військовою технікою або боєприпасами.

Європейська служба зовнішніх справ у п’ятницю відреагувала на численні свідчення того, що Північна Корея передала росії сотні тисяч артилерійських снарядів, а також інше військове обладнання для продовження агресії проти України.

Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства ЄС.

"ЄС глибоко стурбований повідомленнями про передачу зброї та військову співпрацю між Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та російською федерацією для використання у незаконній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні росії проти України", – йдеться в повідомлені.

У коментарі заявили, що ЄС рішуче засуджує будь-які такі передачі зброї та закликає КНДР і росію утриматися від будь-яких обмінів військовою технікою або боєприпасами і дотримуватися послідовних резолюцій Ради Безпеки ООН, які чітко забороняють будь-який експорт або імпорт озброєнь за участю КНДР.

"Порушення росією резолюцій Ради Безпеки ООН, співавтором яких вона є, і поглиблення зв'язків з КНДР відображають її зростаючу ізоляцію, відчай і ефективність обмежувальних заходів ЄС проти росії", – додає відомство.
КНДРЄвросоюзвійна в Україніросія окупантиросія.

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