ЄС витратив 440 млн євро на невдалі газові проєкти - звіт

З 2013 року в цілому близько 5 мільярдів євро грошей платників податків ЄС було витрачено на 41 газовий проєкт, такий як трубопроводи або термінали, відомі як "проєкти спільного інтересу"

Європейський Союз витратив 440 мільйонів євро менше ніж за 10 років на газопроводи, які або ніколи не були завершені, або були визнані непотрібними.

Про це йдеться в дослідженні міжнародної неурядової організації Global Witness, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними звіту, з 2013 року в цілому близько 5 мільярдів євро грошей платників податків ЄС було витрачено на 41 газовий проєкт, такий як трубопроводи або термінали, відомі як "проєкти спільного інтересу" (PCIs).

З них близько 440 мільйонів євро було витрачено на сім газових проєктів, які або провалилися, або були припинені.

Переважна частина цієї суми - понад 430 мільйонів євро - була витрачена на трубопровід BRUA, націлений на з'єднання Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії з запасами газу в Чорному морі.

Дослідження запасів газу в Чорноморській економічній зоні Болгарії і Румунії були гарячою темою в минулому, але наразі в Болгарії робота повністю зупинена.

BRUA був покликаний зменшити залежність Європи від російського газу і на першому етапі планував транспортувати 1,75 мільярда кубометрів газу, що оцінюється в 479 мільйонів євро.

Ділянка трубопроводу була завершена в листопаді 2020 року, але вона повністю знаходиться в Румунії і не досягає ні Чорного моря, ні сусідів країни.

Тепер інвестори стурбовані тим, що BRUA не буде транспортувати газ з Чорного моря після того, як Exxon, яка очолювала велику частину проєкту, оголосила про намір продати свою ліцензію.

Плани щодо продовження BRUA на територію Угорщини були скасовані у квітні минулого року, і малоймовірно, що тепер по трубі буде транспортуватися газ з Чорного моря, що не відповідало початковому задуму.

У звіті також вказуються ще шість подібних проєктів:

- третя нитка газопроводу між Португалією і Іспанією (скасований). Субсидія ЄС: 97 359 євро

- газопровід, що з'єднує Францію та Іспанію (скасований). Субсидія ЄС 6 253 708 євро

- газопровід Польща-Чехія (відкладений). Субсидія ЄС: 1 360 868 євро

- газопровід Пінці-Лендава-Кідрічево (не працює з моменту отримання фінансування ЄС в 2014 році). Субсидія ЄС: 344 500 євро

- газопровід Австрія-Чехія (зупинений). Субсидія ЄС 41 993 євро

- газовий проєкт Eastring, що зв'язує Словаччину з болгарсько-турецьким кордоном через Румунію і Угорщину (відкладений на невизначений термін). Субсидія ЄС: 438 527 євро.

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